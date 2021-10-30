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Шамиль Гамзатов проиграл техническим нокаутом Михалу Олексейчуку на турнире UFC 267

Шамиль Гамзатов проиграл техническим нокаутом Михалу Олексейчуку на турнире UFC 267
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30 октября 2021 года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби проходит турнир UFC 267, где будут драться сразу 10 российских бойцов.

В рамках предварительного карда россиянин Шамиль Гамзатов встречался с польским бойцом Михалом Олексейчуком. Поединок завершился уже в первом раунде — Олексейчуку удалось провести удачную серию ударов и отправить Гамзатова в нокаут.

Для Шамиля это поражение стало первым в 15 поединках в карьере. Олексейчук одержал 16-ю пгобеду, ещё четыре боя он проиграл, один бой был признан несостоявшимся.

UFC 267.

Основной кард

Ян Блахович — Гловер Тейшейра
Пётр Ян — Кори Сэндхаген
Ислам Махачев — Дэн Хукер
Александр Волков — Марчин Тыбура
Ли Джинлианг — Хамзат Чимаев
Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир

Предварительный кард

Аманда Рибас — Вирна Яндироба
Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов
Альберт Дураев — Роман Копылов
Элизеу Залески дос Сантос — Бенуа Сент-Дени
Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов — победа Олексейчука техническим нокаутом в первом раунде
Макван Амирхани — Лерон Мёрфи — победа Мёрфи нокаутом во втором раунде
Яоцзун Ху — Андре Петроски — победа Петроски приёмом в третьем раунде
Тагир Уланбеков — Аллан Насименто — победа Уланбекова единогласным решением судей.

UFC 267. Шамиль Гамзатов улетел в тяжёлый нокаут. За россиян тревожно! LIVE UFC 267. Шамиль Гамзатов улетел в тяжёлый нокаут. За россиян тревожно! LIVE
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