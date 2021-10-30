Шамиль Гамзатов проиграл техническим нокаутом Михалу Олексейчуку на турнире UFC 267

30 октября 2021 года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби проходит турнир UFC 267, где будут драться сразу 10 российских бойцов.



В рамках предварительного карда россиянин Шамиль Гамзатов встречался с польским бойцом Михалом Олексейчуком. Поединок завершился уже в первом раунде — Олексейчуку удалось провести удачную серию ударов и отправить Гамзатова в нокаут.



Для Шамиля это поражение стало первым в 15 поединках в карьере. Олексейчук одержал 16-ю пгобеду, ещё четыре боя он проиграл, один бой был признан несостоявшимся.



UFC 267.



Основной кард



Ян Блахович — Гловер Тейшейра

Пётр Ян — Кори Сэндхаген

Ислам Махачев — Дэн Хукер

Александр Волков — Марчин Тыбура

Ли Джинлианг — Хамзат Чимаев

Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир



Предварительный кард



Аманда Рибас — Вирна Яндироба

Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов

Альберт Дураев — Роман Копылов

Элизеу Залески дос Сантос — Бенуа Сент-Дени

Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов — победа Олексейчука техническим нокаутом в первом раунде

Макван Амирхани — Лерон Мёрфи — победа Мёрфи нокаутом во втором раунде

Яоцзун Ху — Андре Петроски — победа Петроски приёмом в третьем раунде

Тагир Уланбеков — Аллан Насименто — победа Уланбекова единогласным решением судей.