Уланбеков: хотелось бы подраться с кем-то из рейтинга, кто выше меня. Но не с Аскаровым

Российский боец UFC Тагир Уланбеков рассказал о дальнейших планах после победы над бразильцем Алланом Насименто на турнире UFC 267.



«Пока никаких таких ощущений нет, нога чуть побаливает, как в прошлый раз. Бой был тяжёлым, соперник оказался не из лёгких. Дебютант, но который хотел показать себя, выиграть. Ожидал, что будет крепкий соперник, мы готовились на тяжёлый бой. Я прошёл три-четыре месяца хороших сборов. Сегодня не показал себя на 100%, я намного лучше того, что вы видели сегодня. У меня был год простоя в связи с травмами, видно, это сказалось на мне. Хотелось бы вернуться в кратчайшие сроки, это март. В этом месяце будет драться мой одноклубник Умар Нурмагомедов, хотелось бы с ним вместе, на одном ковре подраться.



Что дальше? Хотел бы кого-то из рейтинга, кто выше меня. Не хотелось бы биться только с одним бойцом, это Аскар Аскаров, а с любыми остальными готов», — передаёт слова Уланбекова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.