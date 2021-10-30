Секундант Петра Яна считает, что опасность Кори Сэндхагена сильно переоценивают

Российский боец Денис Лаврентьев, который несколько лет секундирует Петра Яна, сегодня будет смотреть поединок друга из зала. В этот раз в углу бойца UFC будут сразу три тренера.



«В углу будут работать три тренера, которые вели весь лагерь Пети. Это Андрей Октябринский, специалист по борьбе; Кайрат Нурмаганбетов, отвечающий за ударную технику, и главный по физподготовке — Шон Кобер. Я не иду, потому что у меня у самого бой через неделю. Не хочу эмоционально перегореть, так что командой приняли решение: я буду смотреть бой из зала», — рассказал боец клуба «Архангел Михаил».



Кроме того, Денис отметил, что опасность Сэндхагена для Яна переоценивают.

«Думаю, что это будет интересный бой, но кончится он финишем от Петра. Третий-четвертый раунд — все закончится. Все говорили, что Стерлинг — самый тяжелый соперник для Петра, что Стерлинг его заборет, но вы сами видели, что произошло. Здесь аналогичная ситуация. Сэндхаген очень сильный ударник, но Петру нет равных в этом дивизионе», — цитирует Лаврентьева пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».



Через несколько часов Петр Ян проведет бой за титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61,2 кг) против американца Кори Сэндхагена на турнире UFC 267 в Абу-Даби.