Альберт Дураев победил Романа Копылова в дебютном поединке в UFC

30 октября 2021 года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби проходит турнир UFC 267, где будут драться сразу 10 российских бойцов.



В рамках предварительного карда россиянин Альберт Дураев проводил дебютный поединок в UFC. Соперником Альберта стал его соотечественник Роман Копылов. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Дураеву.



Для Альберта эта победа стала 15-й в смешанных единоборствах при трёх поражениях. Роман Копылов потерпел второе поражение в 10 поединках в карьере.



UFC 267.



Основной кард



Ян Блахович — Гловер Тейшейра

Пётр Ян — Кори Сэндхаген

Ислам Махачев — Дэн Хукер

Александр Волков — Марчин Тыбура

Ли Джинлианг — Хамзат Чимаев

Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир



Предварительный кард



Аманда Рибас — Вирна Яндироба

Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов

Альберт Дураев — Роман Копылов — победа Дураева единогласным решением судей

Элизеу Залески дос Сантос — Бенуа Сент-Дени — победа Залески дос Сантоса единогласным решением судей

Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов — победа Олексейчука техническим нокаутом в первом раунде

Макван Амирхани — Лерон Мёрфи — победа Мёрфи нокаутом во втором раунде

Яоцзун Ху — Андре Петроски — победа Петроски приёмом в третьем раунде

Тагир Уланбеков — Аллан Насименто — победа Уланбекова единогласным решением судей.