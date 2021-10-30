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Альберт Дураев победил Романа Копылова в дебютном поединке в UFC

Альберт Дураев победил Романа Копылова в дебютном поединке в UFC
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30 октября 2021 года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби проходит турнир UFC 267, где будут драться сразу 10 российских бойцов.

В рамках предварительного карда россиянин Альберт Дураев проводил дебютный поединок в UFC. Соперником Альберта стал его соотечественник Роман Копылов. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Дураеву.

Для Альберта эта победа стала 15-й в смешанных единоборствах при трёх поражениях. Роман Копылов потерпел второе поражение в 10 поединках в карьере.

UFC 267.

Основной кард

Ян Блахович — Гловер Тейшейра
Пётр Ян — Кори Сэндхаген
Ислам Махачев — Дэн Хукер
Александр Волков — Марчин Тыбура
Ли Джинлианг — Хамзат Чимаев
Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир

Предварительный кард

Аманда Рибас — Вирна Яндироба
Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов
Альберт Дураев — Роман Копылов — победа Дураева единогласным решением судей
Элизеу Залески дос Сантос — Бенуа Сент-Дени — победа Залески дос Сантоса единогласным решением судей
Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов — победа Олексейчука техническим нокаутом в первом раунде
Макван Амирхани — Лерон Мёрфи — победа Мёрфи нокаутом во втором раунде
Яоцзун Ху — Андре Петроски — победа Петроски приёмом в третьем раунде
Тагир Уланбеков — Аллан Насименто — победа Уланбекова единогласным решением судей.

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