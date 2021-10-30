«Увольте этого судью». Фанаты раскритиковали российского рефери на турнире UFC 267

Российский рефери Вячеслав Киселёв подвергся жёсткой критике со стороны болельщиков после поединка предварительного карда UFC 267 между бразильцем Элизеу Залески и французом Бенуа Сент-Дени.
Поединок продлился все три раунда и завершился победой Залески единогласным решением судей.
В ходе боя Сент-Дени пропустил очень много ударов в стойке и был близок к поражению, однако судья решил не останавливать бой. Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье во время боя высказывался в пользу остановки поединка.
После боя в официальном «инстаграме» UFC болельщики жёстко раскритиковали рефери.
«Плохой судья».
«Увольте этого судью».
«Давайте уберём этого рефери».
UFC 267.
Основной кард
Ян Блахович — Гловер Тейшейра
Пётр Ян — Кори Сэндхаген
Ислам Махачев — Дэн Хукер
Александр Волков — Марчин Тыбура
Ли Джинлианг — Хамзат Чимаев
Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир
Предварительный кард
Аманда Рибас — Вирна Яндироба
Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов
Альберт Дураев — Роман Копылов — победа Дураева единогласным решением судей
Элизеу Залески дос Сантос — Бенуа Сент-Дени — победа Залески дос Сантоса единогласным решением судей
Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов — победа Олексейчука техническим нокаутом в первом раунде
Макван Амирхани — Лерон Мёрфи — победа Мёрфи нокаутом во втором раунде
Яоцзун Ху — Андре Петроски — победа Петроски приёмом в третьем раунде
Тагир Уланбеков — Аллан Насименто — победа Уланбекова единогласным решением судей.
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