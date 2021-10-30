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Легендарный рефери — о российском судье на UFC 267: худшая работа в истории турниров UFC

Легендарный рефери — о российском судье на UFC 267: худшая работа в истории турниров UFC
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Бывший судья UFC Джон Маккарти подверг жёсткой критике российского рефери Вячеслава Киселёва за его работу на турнире UFC 267. Киселёв подвергся критике после поединка бразильца Элизеу Залески и француза Бенуа Сент-Дени.

В ходе боя Сент-Дени пропустил очень много ударов в стойке и был близок к поражению, однако судья решил не останавливать бой. Кормье ещё во время боя высказывался в пользу остановки поединка. После завершения поединка Кормье высказался в «Твиттере».

«Святые угодники, Марк Годдард и Марк Ратнер, я только что наблюдал за худшей работой судьи на событиях UFC в истории. Пожалуйста, не позволяйте ему работать на других боях. Никогда», — написал в своём «твиттере» Джон Маккарти.

UFC 267.

Основной кард

Ян Блахович — Гловер Тейшейра
Пётр Ян — Кори Сэндхаген
Ислам Махачев — Дэн Хукер
Александр Волков — Марчин Тыбура
Ли Джинлианг — Хамзат Чимаев
Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир

Предварительный кард

Аманда Рибас — Вирна Яндироба
Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов
Альберт Дураев — Роман Копылов — победа Дураева единогласным решением судей
Элизеу Залески дос Сантос — Бенуа Сент-Дени — победа Залески дос Сантоса единогласным решением судей
Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов — победа Олексейчука техническим нокаутом в первом раунде
Макван Амирхани — Лерон Мёрфи — победа Мёрфи нокаутом во втором раунде
Яоцзун Ху — Андре Петроски — победа Петроски приёмом в третьем раунде
Тагир Уланбеков — Аллан Насименто — победа Уланбекова единогласным решением судей.

UFC 267. Российского судью отстранили прямо по ходу турнира. За особую жестокость! LIVE UFC 267. Российского судью отстранили прямо по ходу турнира. За особую жестокость! LIVE
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