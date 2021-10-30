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Зубайра Тухугов победил Рикардо Рамоса единогласным решением судей на турнире UFC 267

Зубайра Тухугов победил Рикардо Рамоса единогласным решением судей на турнире UFC 267
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30 октября 2021 года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби проходит турнир UFC 267, где будут драться сразу десять российских бойцов.

В рамках предварительного карда россиянин Зубайра Тухугов встречался в бразильским бойцом Рикардо Рамосом. Бой продлился все запланированные три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Тухугову.

Для Тухугова эта победа стала 20-й в смешанных елиноборствах при пяти поражениях и одном ничейном исходе. Рикардо Рамос потерпел четвёртое поражение в 19 поединках в профессиональной карьере.

UFC 267.

Основной кард

Ян Блахович — Гловер Тейшейра
Пётр Ян — Кори Сэндхаген
Ислам Махачев — Дэн Хукер
Александр Волков — Марчин Тыбура
Ли Джинлианг — Хамзат Чимаев
Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир

Предварительный кард

Аманда Рибас — Вирна Яндироба
Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов — победа Тухугова единогласным решением судей
Альберт Дураев — Роман Копылов — победа Дураева единогласным решением судей
Элизеу Залески дос Сантос — Бенуа Сент-Дени — победа Залески дос Сантоса единогласным решением судей
Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов — победа Олексейчука техническим нокаутом в первом раунде
Макван Амирхани — Лерон Мёрфи — победа Мёрфи нокаутом во втором раунде
Яоцзун Ху — Андре Петроски — победа Петроски приёмом в третьем раунде
Тагир Уланбеков — Алан Насименто — победа Уланбекова единогласным решением судей.

UFC 267. Российского судью отстранили прямо по ходу турнира. За особую жестокость! LIVE UFC 267. Российского судью отстранили прямо по ходу турнира. За особую жестокость! LIVE
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