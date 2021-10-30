Зубайра Тухугов победил Рикардо Рамоса единогласным решением судей на турнире UFC 267

30 октября 2021 года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби проходит турнир UFC 267, где будут драться сразу десять российских бойцов.



В рамках предварительного карда россиянин Зубайра Тухугов встречался в бразильским бойцом Рикардо Рамосом. Бой продлился все запланированные три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Тухугову.



Для Тухугова эта победа стала 20-й в смешанных елиноборствах при пяти поражениях и одном ничейном исходе. Рикардо Рамос потерпел четвёртое поражение в 19 поединках в профессиональной карьере.



UFC 267.



Основной кард



Ян Блахович — Гловер Тейшейра

Пётр Ян — Кори Сэндхаген

Ислам Махачев — Дэн Хукер

Александр Волков — Марчин Тыбура

Ли Джинлианг — Хамзат Чимаев

Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир



Предварительный кард



Аманда Рибас — Вирна Яндироба

Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов — победа Тухугова единогласным решением судей

Альберт Дураев — Роман Копылов — победа Дураева единогласным решением судей

Элизеу Залески дос Сантос — Бенуа Сент-Дени — победа Залески дос Сантоса единогласным решением судей

Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов — победа Олексейчука техническим нокаутом в первом раунде

Макван Амирхани — Лерон Мёрфи — победа Мёрфи нокаутом во втором раунде

Яоцзун Ху — Андре Петроски — победа Петроски приёмом в третьем раунде

Тагир Уланбеков — Алан Насименто — победа Уланбекова единогласным решением судей.