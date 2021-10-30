«Рефери должен был остановить схватку». Дос Сантос — о работе российского судьи на UFC 267

Бразильский боец смешанных единоборств Элизеу Залески дос Сантос оценил работу российского рефери Вячеслава Киселёва на его поединке с французом Бенуа Сент-Дени ну турнире UFC 267 в Абу-Даби.



«Во время боя был момент, когда рефери должен был остановить схватку. Он сделал этот бой намного тяжелее, чем должно было быть. Мне жаль соперника, он получил гораздо больше травм, чем должен. Это же касается и меня. Что я думал в тот момент, когда рефери не останавливал бой? Честно, был расстроен действиями судьи. Но я готов был оставить в октагоне всего себя. После завершения схватки чувствовал облегчение. Я не знал, что его уже отстранили. Но нужно понимать, что он подвергает бойцов большой опасности», — передаёт слова дос Сантоса корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.



В ходе боя Сент-Дени пропустил очень много ударов в стойке и был близок к поражению, однако судья решил не останавливать бой. Киселёв был отстранён от дальнейшей работы на турнире. По предварительным данным, Киселев должен был судить бои Дураев — Копылов и Анкалаев — Оздемир.



UFC 267.



Основной кард



Ян Блахович — Гловер Тейшейра

Пётр Ян — Кори Сэндхаген

Ислам Махачев — Дэн Хукер

Александр Волков — Марчин Тыбура

Ли Джинлианг — Хамзат Чимаев

Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир



Предварительный кард



Аманда Рибас — Вирна Яндироба — победа Рибас единогласным решением судей

Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов — победа Тухугова единогласным решением судей

Альберт Дураев — Роман Копылов — победа Дураева единогласным решением судей

Элизеу Залески дос Сантос — Бенуа Сент-Дени — победа Залески дос Сантоса единогласным решением судей

Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов — победа Олексейчука техническим нокаутом в первом раунде

Макван Амирхани — Лерон Мёрфи — победа Мёрфи нокаутом во втором раунде

Яоцзун Ху — Андре Петроски — победа Петроски приёмом в третьем раунде

Тагир Уланбеков — Аллан Насименто — победа Уланбекова единогласным решением судей.