Хамзат Чимаев вышел на бой с Ли Джинлиангом под песню Тимура Муцураева

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, вышел на бой с китайским спортсменом Ли Джинлиангом под песню Тимура Муцураева «В ту ночь, когда рождались волки».
Бой Хамзата Чимаева и Ли Джинлианга проходит на турнире UFC 267 в Абу-Даби в рамках основного карда.
Чимаев не выходил в октагон с сентября 2020 года. Боец перенёс коронавирус с тяжёлыми последствиями, из-за чего даже объявил о завершении карьеры, но в итоге решил вернуться.
В ММА Чимаев одержал девять побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC у него три победы подряд, все они были добыты досрочно. Ли Джинлианг за карьеру одержал 18 побед и потерпел восемь поражений. В UFC китайский боец выступает с 2014 года.
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