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Александр Волков единогласным решением судей победил Марчина Тыбуру на турнире UFC 267

Александр Волков единогласным решением судей победил Марчина Тыбуру на турнире UFC 267
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30 октября 2021 года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби проходит турнир UFC 267.

В рамках основного карда российский боец Александр Волков встречался с польским спортсменом Марчином Тыбурой. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Александру Волкову.

Для Волкова эта победа стала 34-й в 43 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Марчин Тыбура потерпел седьмое поражение в 29 боях и первое с сентября 2019 года.

UFC 267.

Основной кард

Ян Блахович — Гловер Тейшейра
Пётр Ян — Кори Сэндхаген
Ислам Махачев — Дэн Хукер
Александр Волков — Марчин Тыбура — победа Волкова единогласным решением судей
Ли Джинлианг — Хамзат Чимаев — победа Чимаева удушающим приёмом в первом раунде
Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир — победа Анкалаева единогласным решением судей

Предварительный кард

Аманда Рибас — Вирна Яндироба — победа Рибас единогласным решением судей
Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов — победа Тухугова единогласным решением судей
Альберт Дураев — Роман Копылов — победа Дураева единогласным решением судей
Элизеу Залески дос Сантос — Бенуа Сент-Дени — победа Залески дос Сантоса единогласным решением судей
Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов — победа Олексейчука техническим нокаутом в первом раунде
Макван Амирхани — Лерон Мёрфи — победа Мёрфи нокаутом во втором раунде
Яоцзун Ху — Андре Петроски — победа Петроски приёмом в третьем раунде
Тагир Уланбеков — Аллан Насименто — победа Уланбекова единогласным решением судей.

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