Александр Волков единогласным решением судей победил Марчина Тыбуру на турнире UFC 267

30 октября 2021 года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби проходит турнир UFC 267.



В рамках основного карда российский боец Александр Волков встречался с польским спортсменом Марчином Тыбурой. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Александру Волкову.



Для Волкова эта победа стала 34-й в 43 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Марчин Тыбура потерпел седьмое поражение в 29 боях и первое с сентября 2019 года.



UFC 267.



Основной кард



Ян Блахович — Гловер Тейшейра

Пётр Ян — Кори Сэндхаген

Ислам Махачев — Дэн Хукер

Александр Волков — Марчин Тыбура — победа Волкова единогласным решением судей

Ли Джинлианг — Хамзат Чимаев — победа Чимаева удушающим приёмом в первом раунде

Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир — победа Анкалаева единогласным решением судей



Предварительный кард



Аманда Рибас — Вирна Яндироба — победа Рибас единогласным решением судей

Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов — победа Тухугова единогласным решением судей

Альберт Дураев — Роман Копылов — победа Дураева единогласным решением судей

Элизеу Залески дос Сантос — Бенуа Сент-Дени — победа Залески дос Сантоса единогласным решением судей

Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов — победа Олексейчука техническим нокаутом в первом раунде

Макван Амирхани — Лерон Мёрфи — победа Мёрфи нокаутом во втором раунде

Яоцзун Ху — Андре Петроски — победа Петроски приёмом в третьем раунде

Тагир Уланбеков — Аллан Насименто — победа Уланбекова единогласным решением судей.