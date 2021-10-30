Хабиб Нурмагомедов: я так не выдержу

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с подготовки к бою Ислама Махачева.



«Третий пошёл. Я так не выдержу», — написал в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.



Напомним, на турнире UFC 267 уже выступили два бойца из команды Хабиба Нурмагомедова — Зубайра Тухугов и Тагир Уланбеков. Оба бойца одержали победы единогласным решением судей.

UFC 267.



Основной кард



Ян Блахович — Гловер Тейшейра

Пётр Ян — Кори Сэндхаген

Ислам Махачев — Дэн Хукер

Александр Волков — Марчин Тыбура — победа Волкова единогласным решением судей

Ли Джинлианг — Хамзат Чимаев — победа Чимаева удушающим приёмом в первом раунде

Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир — победа Анкалаева единогласным решением судей



Предварительный кард



Аманда Рибас — Вирна Яндироба — победа Рибас единогласным решением судей

Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов — победа Тухугова единогласным решением судей

Альберт Дураев — Роман Копылов — победа Дураева единогласным решением судей

Элизеу Залески дос Сантос — Бенуа Сент-Дени — победа Залески дос Сантоса единогласным решением судей

Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов — победа Олексейчука техническим нокаутом в первом раунде

Макван Амирхани — Лерон Мёрфи — победа Мёрфи нокаутом во втором раунде

Яоцзун Ху — Андре Петроски — победа Петроски приёмом в третьем раунде

Тагир Уланбеков — Аллан Насименто — победа Уланбекова единогласным решением судей.