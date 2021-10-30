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Хабиб Нурмагомедов: я так не выдержу

Хабиб Нурмагомедов: я так не выдержу
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с подготовки к бою Ислама Махачева.

«Третий пошёл. Я так не выдержу», — написал в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, на турнире UFC 267 уже выступили два бойца из команды Хабиба Нурмагомедова — Зубайра Тухугов и Тагир Уланбеков. Оба бойца одержали победы единогласным решением судей.

UFC 267.

Основной кард

Ян Блахович — Гловер Тейшейра
Пётр Ян — Кори Сэндхаген
Ислам Махачев — Дэн Хукер
Александр Волков — Марчин Тыбура — победа Волкова единогласным решением судей
Ли Джинлианг — Хамзат Чимаев — победа Чимаева удушающим приёмом в первом раунде
Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир — победа Анкалаева единогласным решением судей

Предварительный кард

Аманда Рибас — Вирна Яндироба — победа Рибас единогласным решением судей
Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов — победа Тухугова единогласным решением судей
Альберт Дураев — Роман Копылов — победа Дураева единогласным решением судей
Элизеу Залески дос Сантос — Бенуа Сент-Дени — победа Залески дос Сантоса единогласным решением судей
Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов — победа Олексейчука техническим нокаутом в первом раунде
Макван Амирхани — Лерон Мёрфи — победа Мёрфи нокаутом во втором раунде
Яоцзун Ху — Андре Петроски — победа Петроски приёмом в третьем раунде
Тагир Уланбеков — Аллан Насименто — победа Уланбекова единогласным решением судей.

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