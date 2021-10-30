Ислам Махачев победил Дэна Хукера болевым приёмом на турнире UFC 267

30 октября 2021 года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби проходит турнир UFC 267.



В рамках основного карда российский боец Ислам Махачев встречался с новозеландским спортсменом Дэном Хукером. Поединок завершился уже в первом раунде — Исламу удалось провести удачный тейкдаун, а в партере он сумел провести болевой приём на руку Хукера. Судья после крика Дэна остановил поединок.



Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Дэн Хукер потерпел 11-е поражение в 32 поединках.

UFC 267.



Основной кард



Ян Блахович — Гловер Тейшейра

Пётр Ян — Кори Сэндхаген

Ислам Махачев — Дэн Хукер — победа Ислама Махачева болевым приёмом в первом раунде

Александр Волков — Марчин Тыбура — победа Волкова единогласным решением судей

Ли Джинлианг — Хамзат Чимаев — победа Чимаева удушающим приёмом в первом раунде

Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир — победа Анкалаева единогласным решением судей



Предварительный кард



Аманда Рибас — Вирна Яндироба — победа Рибас единогласным решением судей

Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов — победа Тухугова единогласным решением судей

Альберт Дураев — Роман Копылов — победа Дураева единогласным решением судей

Элизеу Залески дос Сантос — Бенуа Сент-Дени — победа Залески дос Сантоса единогласным решением судей

Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов — победа Олексейчука техническим нокаутом в первом раунде

Макван Амирхани — Лерон Мёрфи — победа Мёрфи нокаутом во втором раунде

Яоцзун Ху — Андре Петроски — победа Петроски приёмом в третьем раунде

Тагир Уланбеков — Аллан Насименто — победа Уланбекова единогласным решением судей.