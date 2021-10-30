Хельвани: невероятно, как сильно в UFC не хватает качественных рефери

Известный комментатор ММА Ариэль Хельвани высказался о проблеме судейства в единоборствах. По мнению эксперта, ММА не хватает качественных рефери.



«ММА является серьёзным видом спорта уже около 30 лет. Тем не менее невероятно, как сильно нам не хватает качественных рефери! Посмотрите, как прибавили спортсмены. И сравните это с судьями. Интересно, повлияло ли на ситуацию недостаточное увеличение их зарплаты? Очевидно, что сейчас для профессионалов это работа для души, а не денег», — написал Хельвани в своём «твиттере».



Ранее Хельвани подшутил над дуэлью взглядов дагестанского блогера Хасбика и экс-чемпиона UFC в тяжёлом весе Антониу Родригу. Напомним, Хасбик прилетел на турнир UFC 267, чтобы поддержать Ислама Махачева в поединке с Дэном Хукером.

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