Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хельвани: невероятно, как сильно в UFC не хватает качественных рефери

Хельвани: невероятно, как сильно в UFC не хватает качественных рефери
Комментарии

Известный комментатор ММА Ариэль Хельвани высказался о проблеме судейства в единоборствах. По мнению эксперта, ММА не хватает качественных рефери.

«ММА является серьёзным видом спорта уже около 30 лет. Тем не менее невероятно, как сильно нам не хватает качественных рефери! Посмотрите, как прибавили спортсмены. И сравните это с судьями. Интересно, повлияло ли на ситуацию недостаточное увеличение их зарплаты? Очевидно, что сейчас для профессионалов это работа для души, а не денег», — написал Хельвани в своём «твиттере».

Ранее Хельвани подшутил над дуэлью взглядов дагестанского блогера Хасбика и экс-чемпиона UFC в тяжёлом весе Антониу Родригу. Напомним, Хасбик прилетел на турнир UFC 267, чтобы поддержать Ислама Махачева в поединке с Дэном Хукером.

Новость по теме
«Хасбулла играет грязно». Ариэль Хельвани отреагировал на дуэль взглядов Хасбика и Ногейры
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021