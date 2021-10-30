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Видео отличного болевого Махачева, который принёс ему досрочную победу в бою с Хукером

Видео отличного болевого Махачева, который принёс ему досрочную победу в бою с Хукером
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Российский боец ММА Ислам Махачев одержал очередную победу в UFC. Россиянин на турнире UFC 267 в ОАЭ победил новозеландца Дэна Хукера. Бой был завершён уже в 1-м раунде после того, как Махачев провёл болевой на руку. Новозеландскому бойцу пришлось постучать и сдаться.

Видео ярких моментов боя Махачев — Хукер

Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Дэн Хукер потерпел 11-е поражение в 32 поединках.

UFC 267.

Основной кард

Ян Блахович — Гловер Тейшейра
Пётр Ян — Кори Сэндхаген
Ислам МахачевДэн Хукер — победа Ислама Махачева болевым приёмом в первом раунде
Александр Волков — Марчин Тыбура — победа Волкова единогласным решением судей
Ли Джинлианг — Хамзат Чимаев — победа Чимаева удушающим приёмом в первом раунде
Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир — победа Анкалаева единогласным решением судей

Предварительный кард

Аманда Рибас — Вирна Яндироба — победа Рибас единогласным решением судей
Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов — победа Тухугова единогласным решением судей
Альберт Дураев — Роман Копылов — победа Дураева единогласным решением судей
Элизеу Залески дос Сантос — Бенуа Сент-Дени — победа Залески дос Сантоса единогласным решением судей
Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов — победа Олексейчука техническим нокаутом в первом раунде
Макван Амирхани — Лерон Мёрфи — победа Мёрфи нокаутом во втором раунде
Яоцзун Ху — Андре Петроски — победа Петроски приёмом в третьем раунде
Тагир Уланбеков — Аллан Насименто — победа Уланбекова единогласным решением судей.

Махачев превзошёл Порье. Хукер уничтожен за 2 минуты! Махачев превзошёл Порье. Хукер уничтожен за 2 минуты!
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