Кормье: дайте Махачеву титульный бой!

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье отреагировал на убедительную победу российского бойца лёгкого веса Ислама Махачева. На турнире UFC 267 он победил Дэна Хукера. В первом раунде россиянин провёл болевой приём, заставивший оппонента сдаться.



Эта победа стала девятой подряд для Махачева. После поединка он потребовал, чтобы ему дали титульный поединок.



«Дайте Махачеву титульный бой! Мне даже нет смысла смотреть, кто там выиграет на следующей неделе. Этот парень просто убил! Хабиб Нурмагомедов сказал, что это — величайший момент в карьере Ислама. И этот парень его использовал! Он будет чемпионом», — написал Кормье в своём «твиттере».

Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Дэн Хукер потерпел 11-е поражение в 32 поединках.

Видео лучших моментов боя Махачев — Хукер.