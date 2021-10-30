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Пётр Ян одержал победу над Кори Сэндхагеном решением судей и стал временным чемпионом UFC

Пётр Ян одержал победу над Кори Сэндхагеном решением судей и стал временным чемпионом UFC
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30 октября 2021 года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби проходит турнир UFC 267.

В соглавном поединке турнира российский боец Пётр Ян встречался с американским спортсменом Кори Сэндхагеном. На кону поединка стоял титул временного чемпиона организации в легчайшем весе. Поединок продлился все пять раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу россиянину.

Для Яна эта победа стала 16-й в 18 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Кори Сэндхаген потерпел четвёртое поражение в 18 поединках.

UFC 267.

Основной кард

Ян Блахович — Гловер Тейшейра
Пётр Ян — Кори Сэндхаген — победа Яна единогласным решением судей
Ислам Махачев — Дэн Хукер — победа Ислама Махачева болевым приёмом в первом раунде
Александр Волков — Марчин Тыбура — победа Волкова единогласным решением судей
Ли Джинлианг — Хамзат Чимаев — победа Чимаева удушающим приёмом в первом раунде
Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир — победа Анкалаева единогласным решением судей

Предварительный кард

Аманда Рибас — Вирна Яндироба — победа Рибас единогласным решением судей
Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов — победа Тухугова единогласным решением судей
Альберт Дураев — Роман Копылов — победа Дураева единогласным решением судей
Элизеу Залески дос Сантос — Бенуа Сент-Дени — победа Залески дос Сантоса единогласным решением судей
Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов — победа Олексейчука техническим нокаутом в первом раунде
Макван Амирхани — Лерон Мёрфи — победа Мёрфи нокаутом во втором раунде
Яоцзун Ху — Андре Петроски — победа Петроски приёмом в третьем раунде
Тагир Уланбеков — Аллан Насименто — победа Уланбекова единогласным решением судей.

Пётр Ян совершил феноменальный камбек и завоевал пояс UFC! Браво! LIVE Пётр Ян совершил феноменальный камбек и завоевал пояс UFC! Браво! LIVE
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