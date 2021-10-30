Ислам Махачев: у меня лучшая игра на земле в этом дивизионе

Российский боец ММА Ислам Махачев поделился эмоциями от победы в поединке с новозеландцем Дэном Хукером на турнире UFC 267. Бой был остановлен в первом раунде, Махачев победил с помощью болевого приёма.
«Всем спасибо, кто приехал, кто у телевизора. Всем большое спасибо за поддержку. Я всех ценю. Время пришло. Раньше я побеждал топ-11, топ-15, но этот парень был на шестой строчке. Так что я должен говорить. Сколько у меня побед? Девять? Серия из девяти побед. Я готов к поединку за титул. Пожалуйста, хоть с кем. Мне без разницы. В нашем дивизионе мало что происходит. Хочу как следует поработать в этом дивизионе.
Знаю, что на земле могу финишировать любого. Уровень моего грэпплинга намного выше, чем у всех остальных в дивизионе. Я говорю не про чистый грэпплинг и не про джиу-джитсу, потому что это MMA. В MMA у меня лучшая игра на земле в этом дивизионе.
Почему за титул должен биться я, а не победитель боя Гэтжи — Чендлер? Потому что все эти парни уже старые. Они бились за титул уже несколько раз. Они выигрывают и проигрывают, для них это просто бизнес. Но я иду, чтобы забрать этот пояс и защищать его много лет», — сказал Махачев.
Видео лучших моментов боя Махачев — Хукер.
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