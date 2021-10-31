Хабиб посадил Хасбика на плечи в октагоне. Видео

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов после победы Ислама Махачева над новозеландцем Дэном Хукером вышел в октагон с Хасбуллой Магомедовым, более известным как Хасбик, посадив его на плечи.
Напомним, Хасбик прилетел на турнир UFC 267, чтобы поддержать Ислама Махачева.
Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ESPN MMA.
18-летний Хасбулла обрёл популярность в социальных сетях несколько лет назад. Его рост составляет 93 см, а вес — 18 кг. Ранее сообщалось, что он может провести поединок с блогером Абдурозиком, который имеет аналогичную комплекцию. Однако бой так и не состоялся, инициативу осудили многие бойцы ММА. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов и вовсе заявил, что организаторы поединка должны быть наказаны.
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