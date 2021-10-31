Волков рассказал, что стало залогом успеха в бою с Тыбурой

Российский боец ММА Александр Волков высказался о победе в поединке с поляком Марчином Тыбурой. Бой завершился победой Волкова единогласным решением судей.
«Наверное, сегодня я самый счастливый человек на планете, потому что всего день назад у меня родился младший сын. Спасибо моей жене за этот подарок. Этот поединок я посвящаю моей семье, моей жене. Очень счастлив победить Тыбуру, вернуться на победную серию и в титульную гонку.
В стойке делал свою обычную работу. Ключом к победе было не дать ему возможности пройти. Марчин — это достаточно крепкий боец. Даже когда он проигрывает в стойке, то делает проход. Моей задачей в лагере было очень много защищаться от борьбы и научиться этому. Мне кажется, эта задача выполнена на сто процентов», — сказал Волков.
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