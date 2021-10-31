Анкалаев: мы уже начали охоту за поясом, так что дальше — любой из соперников

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев прокомментировал победу над швейцарским бойцом Волканом Оздемиром на турнире UFC 267 в Абу-Даби.



«Я ожидал, что бой будет намного зрелищнее. Но что-то пошло не так. Хотя победа есть победа. Я уже давно прошёл топ-5, но никак не получается с ними драться. Мы уже начали охоту за поясом, так что дальше — любой из соперников», — сказал Анкалаев после боя.



UFC 267.



Основной кард

Ян Блахович — Гловер Тейшейра

Пётр Ян — Кори Сэндхаген — победа Яна единогласным решением судей

Ислам Махачев — Дэн Хукер — победа Ислама Махачева болевым приёмом в первом раунде

Александр Волков — Марчин Тыбура — победа Волкова единогласным решением судей

Ли Джинлианг — Хамзат Чимаев — победа Чимаева удушающим приёмом в первом раунде

Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир — победа Анкалаева единогласным решением судей



Предварительный кард



Аманда Рибас — Вирна Яндироба — победа Рибас единогласным решением судей

Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов — победа Тухугова единогласным решением судей

Альберт Дураев — Роман Копылов — победа Дураева единогласным решением судей

Элизеу Залески дос Сантос — Бенуа Сент-Дени — победа Залески дос Сантоса единогласным решением судей

Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов — победа Олексейчука техническим нокаутом в первом раунде

Макван Амирхани — Лерон Мёрфи — победа Мёрфи нокаутом во втором раунде

Яоцзун Ху — Андре Петроски — победа Петроски приёмом в третьем раунде

Тагир Уланбеков — Аллан Насименто — победа Уланбекова единогласным решением судей.