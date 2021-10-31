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Алджэмейн Стерлинг оценил победу Петра Яна над Кори Сэндхагеном

Алджэмейн Стерлинг оценил победу Петра Яна над Кори Сэндхагеном
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32-летний американский боец UFC Алджэмейн Стерлинг, выступающий в легчайшей весовой категории и являющийся действующим обладателем титула в этом весе, поделился впечатлениями от победы Петра Яна над Кори Сэндхагеном в поединке за титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе.

«Блестящий бой, мужики. Я бы поставил 48-47 в пользу Яна. Ты заслужил эту первую надирку задницы! Отдохни и насладись проделанной работой. Скоро увидимся», — написал Стерлинг в своём «твиттере».

Изначально Ян должен был драться со Стерлингом, однако Алджэмейн снялся с боя из-за травмы шеи. Первый бой между Яном и Стерлингом завершился победой американца из-за дисквалификации Петра.

UFC 267.

Основной кард

Ян Блахович — Гловер Тейшейра
Пётр ЯнКори Сэндхаген — победа Яна единогласным решением судей
Ислам Махачев — Дэн Хукер — победа Ислама Махачева болевым приёмом в первом раунде
Александр Волков — Марчин Тыбура — победа Волкова единогласным решением судей
Ли Джинлианг — Хамзат Чимаев — победа Чимаева удушающим приёмом в первом раунде
Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир — победа Анкалаева единогласным решением судей

Предварительный кард

Аманда Рибас — Вирна Яндироба — победа Рибас единогласным решением судей
Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов — победа Тухугова единогласным решением судей
Альберт Дураев — Роман Копылов — победа Дураева единогласным решением судей
Элизеу Залески дос Сантос — Бенуа Сент-Дени — победа Залески дос Сантоса единогласным решением судей
Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов — победа Олексейчука техническим нокаутом в первом раунде
Макван Амирхани — Лерон Мёрфи — победа Мёрфи нокаутом во втором раунде
Яоцзун Ху — Андре Петроски — победа Петроски приёмом в третьем раунде
Тагир Уланбеков — Аллан Насименто — победа Уланбекова единогласным решением судей.

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