Алджэмейн Стерлинг оценил победу Петра Яна над Кори Сэндхагеном

32-летний американский боец UFC Алджэмейн Стерлинг, выступающий в легчайшей весовой категории и являющийся действующим обладателем титула в этом весе, поделился впечатлениями от победы Петра Яна над Кори Сэндхагеном в поединке за титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе.



«Блестящий бой, мужики. Я бы поставил 48-47 в пользу Яна. Ты заслужил эту первую надирку задницы! Отдохни и насладись проделанной работой. Скоро увидимся», — написал Стерлинг в своём «твиттере».



Изначально Ян должен был драться со Стерлингом, однако Алджэмейн снялся с боя из-за травмы шеи. Первый бой между Яном и Стерлингом завершился победой американца из-за дисквалификации Петра.



UFC 267.



Основной кард



Ян Блахович — Гловер Тейшейра

Пётр Ян — Кори Сэндхаген — победа Яна единогласным решением судей

Ислам Махачев — Дэн Хукер — победа Ислама Махачева болевым приёмом в первом раунде

Александр Волков — Марчин Тыбура — победа Волкова единогласным решением судей

Ли Джинлианг — Хамзат Чимаев — победа Чимаева удушающим приёмом в первом раунде

Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир — победа Анкалаева единогласным решением судей



Предварительный кард



Аманда Рибас — Вирна Яндироба — победа Рибас единогласным решением судей

Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов — победа Тухугова единогласным решением судей

Альберт Дураев — Роман Копылов — победа Дураева единогласным решением судей

Элизеу Залески дос Сантос — Бенуа Сент-Дени — победа Залески дос Сантоса единогласным решением судей

Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов — победа Олексейчука техническим нокаутом в первом раунде

Макван Амирхани — Лерон Мёрфи — победа Мёрфи нокаутом во втором раунде

Яоцзун Ху — Андре Петроски — победа Петроски приёмом в третьем раунде

Тагир Уланбеков — Аллан Насименто — победа Уланбекова единогласным решением судей.