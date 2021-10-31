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Видео лучших моментов яркого боя Петра Яна и Кори Сэндхагена

Видео лучших моментов яркого боя Петра Яна и Кори Сэндхагена
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Российский боец ММА Пётр Ян провёл очередной поединок в UFC. Россиянин одержал победу в бою с американцем Кори Сэндхагеном. Бойцы оспорили титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе.

Поединок продлился все пять раундов. Ян со второй пятиминутки владел преимуществом и был близок к тому, чтобы завершить бой досрочно. Судьи в итоге отдали победу россиянину единогласным решением.

Видео яркого поединка Яна и Сэндхагена.

Для Яна эта победа стала 16-й в 18 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Кори Сэндхаген потерпел четвёртое поражение в 18 поединках.

UFC 267.

Основной кард

Ян Блахович — Гловер Тейшейра — победа Тейшейры удушающим приёмом во втором раунде.
Пётр ЯнКори Сэндхаген — победа Яна единогласным решением судей.
Ислам Махачев — Дэн Хукер — победа Ислама Махачева болевым приёмом в первом раунде
Александр Волков — Марчин Тыбура — победа Волкова единогласным решением судей
Ли Джинлианг — Хамзат Чимаев — победа Чимаева удушающим приёмом в первом раунде
Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир — победа Анкалаева единогласным решением судей

Предварительный кард

Аманда Рибас — Вирна Яндироба — победа Рибас единогласным решением судей
Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов — победа Тухугова единогласным решением судей
Альберт Дураев — Роман Копылов — победа Дураева единогласным решением судей
Элизеу Залески дос Сантос — Бенуа Сент-Дени — победа Залески дос Сантоса единогласным решением судей
Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов — победа Олексейчука техническим нокаутом в первом раунде
Макван Амирхани — Лерон Мёрфи — победа Мёрфи нокаутом во втором раунде
Яоцзун Ху — Андре Петроски — победа Петроски приёмом в третьем раунде
Тагир Уланбеков — Аллан Насименто — победа Уланбекова единогласным решением судей.

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