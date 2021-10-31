Нурмагомедов — о Махачеве и Анкалаеве: два пояса готовьте

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поздравил соотечественников Ислама Махачева и Магомеда Анкалаева. Они одержали яркие победы на турнире UFC 267.

Махачев уже в 1-м раунде победил новозеландца Дэна Хукера, заставив того сдаться из-за болевого. А Анкалаев единогласным решением судей одержал победу в поединке со швейцарцем турецкого происхождения Волканом Оздемиром.

Нурмагомедов в «сториз» в «Инстаграме» опубликовал фотографии Анкалаева и Махачева. Фото он подписал: «Два пояса готовьте».

Анкалаев одержал 25 побед и потерпел одно поражение. Махачев одержал 21-ю победу при одном поражении. Оба бойца заявили об амбициях на чемпионский пояс.