Нурмагомедов — о Махачеве и Анкалаеве: два пояса готовьте
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Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поздравил соотечественников Ислама Махачева и Магомеда Анкалаева. Они одержали яркие победы на турнире UFC 267.
Махачев уже в 1-м раунде победил новозеландца Дэна Хукера, заставив того сдаться из-за болевого. А Анкалаев единогласным решением судей одержал победу в поединке со швейцарцем турецкого происхождения Волканом Оздемиром.
Нурмагомедов в «сториз» в «Инстаграме» опубликовал фотографии Анкалаева и Махачева. Фото он подписал: «Два пояса готовьте».
Анкалаев одержал 25 побед и потерпел одно поражение. Махачев одержал 21-ю победу при одном поражении. Оба бойца заявили об амбициях на чемпионский пояс.
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