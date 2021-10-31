Видео боёв UFC 267: Ян — Сэндхаген, Махачев — Хукер и другие

30 октября 2021 года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоялся турнир UFC 267.



В главном поединке турнира встречались чемпион организации в полутяжёлом весе Ян Блахович и бразилец Гловер Тейшейра. Бой завершился уже во втором раунде — Тейшейре удалось провести удушающий приём, который вынудил Блаховича сдаться. Таким образом, Гловер Тейшейра стал новым чемпионом UFC в полутяжёлом весе.

В соглавном поединке турнира российский боец Пётр Ян встретился с американцем Кори Сэндхагеном. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Яна единогласным решением судей. Пётр стал временным чемпионом UFC в легчайшей весовой категории.

В рамках основного карда российский боец Ислам Махачев встречался с новозеландским спортсменом Дэном Хукером. Поединок завершился уже в первом раунде — Исламу удалось провести удачный тейкдаун, а в партере он сумел провести болевой приём на руку Хукера. Судья после крика Дэна остановил поединок.

В ещё одном поединке основного карда шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев встречался с китайским спортсменом Ли Джинлиангом. Поединок завершился уже в первом раунде — Чимаев с первых секунд перевёл оппонента в партер, а в начале четвёртой минуты боя додушил соперника, после чего рефери остановил поединок.

В рамках предварительного карда россиянин Зубайра Тухугов встречался с бразильским бойцом Рикардо Рамосом. Бой продлился все запланированные три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Тухугову.

В ещё одном поединке предварительного карда россиянин Альберт Дураев проводил дебютный поединок в UFC. Соперником Альберта стал его соотечественник Роман Копылов. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Дураеву.

В первом поединке турнира в рамках предварительного карда россиянин Тагир Уланбеков встречался с бразильским бойцом Алланом Насименто. Поединок продлился все три раунда, на протяжении которых Уланбеков доминировал в партере над соперником. По итогам боя судьи отдали победу Уланбекову раздельным решением.

UFC 267.



Основной кард



Ян Блахович — Гловер Тейшейра — победа Тейшейры удушающим приёмом во втором раунде

Пётр Ян — Кори Сэндхаген — победа Яна единогласным решением судей

Ислам Махачев — Дэн Хукер — победа Ислама Махачева болевым приёмом в первом раунде

Александр Волков — Марчин Тыбура — победа Волкова единогласным решением судей

Ли Джинлианг — Хамзат Чимаев — победа Чимаева удушающим приёмом в первом раунде

Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир — победа Анкалаева единогласным решением судей



Предварительный кард



Аманда Рибас — Вирна Яндироба — победа Рибас единогласным решением судей

Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов — победа Тухугова единогласным решением судей

Альберт Дураев — Роман Копылов — победа Дураева единогласным решением судей

Элизеу Залески дос Сантос — Бенуа Сент-Дени — победа Залески дос Сантоса единогласным решением судей

Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов — победа Олексейчука техническим нокаутом в первом раунде

Макван Амирхани — Лерон Мёрфи — победа Мёрфи нокаутом во втором раунде

Яоцзун Ху — Андре Петроски — победа Петроски приёмом в третьем раунде

Тагир Уланбеков — Аллан Насименто — победа Уланбекова единогласным решением судей.