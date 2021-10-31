Гэтжи устроил перепалку с Кормье и послал его

Бывший временный чемпион UFC Джастин Гэтжи устроил в «Твиттере» небольшую перепалку с экс-чемпионом промоушена Даниэлем Кормье. Гэтжи поспорил с ветераном об Исламе Махачеве.

Гэтжи: Да пошёл ты, Кормье.

Кормье: Я с тобой драться не могу, а вот Ислам может, приятель. Просто выйди и выполни свою работу на следующей неделе. Возможно, ты (шансы на титульный бой в случае победы над Чендлером) в безопасности, я не уверен, чемпион.

Гэтжи: Ты упомянул моё имя. Оно не должно было вылетать из чьих-либо уст.

Кормье: Я лишь спросил у Ислама, почему он должен получить титульный бой вместо тебя. Поскольку он должен убедить, что заслуживает того, чтобы перепрыгнуть через тебя. Чёрт возьми, я думал, что ты должен разыгрывать пояс в бою с Чарльзом. Говорил это открыто. Успокойся, ты мой любимый боец.

После победы в поединке с Дэном Хукером Махачев на вопрос Кормье заявил, что должен драться с Чарльзом Оливейрой за пояс.