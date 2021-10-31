Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Поединок Яна с Сэндхагеном получил награду «Бой ночи». Бой Чимаева — «Выступление ночи»

Поединок Яна с Сэндхагеном получил награду «Бой ночи». Бой Чимаева — «Выступление ночи»
Комментарии

Стали известны обладатели наград вечера, прошедшего накануне в Абу-Даби (ОАЭ) турнира UFC 267.

Так, поединок за временный пояс в легчайшем дивизионе между 28-летним российским бойцом Петром Яном и 29-летним представителем США Кори Сэндхагеном получил награду «Бой ночи». Отметим, что титул достался спортсмену из России.

В свою очередь, уроженец Чечни Хамзат Чимаев, представляющий Швецию, взял награду «Выступление ночи» за ярчайшую досрочную победу над китайцем Ли Джинлиангом.

UFC 267.

Основной кард

Ян Блахович — Гловер Тейшейра — победа Тейшейры удушающим приёмом во втором раунде
Пётр Ян — Кори Сэндхаген — победа Яна единогласным решением судей
Ислам Махачев — Дэн Хукер — победа Ислама Махачева болевым приёмом в первом раунде
Александр Волков — Марчин Тыбура — победа Волкова единогласным решением судей
Ли Джинлианг — Хамзат Чимаев — победа Чимаева удушающим приёмом в первом раунде
Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир — победа Анкалаева единогласным решением судей

Новость по теме
Алджэмейн Стерлинг оценил победу Петра Яна над Кори Сэндхагеном
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021