Поединок Яна с Сэндхагеном получил награду «Бой ночи». Бой Чимаева — «Выступление ночи»

Стали известны обладатели наград вечера, прошедшего накануне в Абу-Даби (ОАЭ) турнира UFC 267.

Так, поединок за временный пояс в легчайшем дивизионе между 28-летним российским бойцом Петром Яном и 29-летним представителем США Кори Сэндхагеном получил награду «Бой ночи». Отметим, что титул достался спортсмену из России.

В свою очередь, уроженец Чечни Хамзат Чимаев, представляющий Швецию, взял награду «Выступление ночи» за ярчайшую досрочную победу над китайцем Ли Джинлиангом.

UFC 267.

Основной кард

Ян Блахович — Гловер Тейшейра — победа Тейшейры удушающим приёмом во втором раунде

Пётр Ян — Кори Сэндхаген — победа Яна единогласным решением судей

Ислам Махачев — Дэн Хукер — победа Ислама Махачева болевым приёмом в первом раунде

Александр Волков — Марчин Тыбура — победа Волкова единогласным решением судей

Ли Джинлианг — Хамзат Чимаев — победа Чимаева удушающим приёмом в первом раунде

Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир — победа Анкалаева единогласным решением судей