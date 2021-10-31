Поединок Яна с Сэндхагеном получил награду «Бой ночи». Бой Чимаева — «Выступление ночи»

Стали известны обладатели наград вечера, прошедшего накануне в Абу-Даби (ОАЭ) турнира UFC 267.
Так, поединок за временный пояс в легчайшем дивизионе между 28-летним российским бойцом Петром Яном и 29-летним представителем США Кори Сэндхагеном получил награду «Бой ночи». Отметим, что титул достался спортсмену из России.
В свою очередь, уроженец Чечни Хамзат Чимаев, представляющий Швецию, взял награду «Выступление ночи» за ярчайшую досрочную победу над китайцем Ли Джинлиангом.
UFC 267.
Основной кард
Ян Блахович — Гловер Тейшейра — победа Тейшейры удушающим приёмом во втором раунде
Пётр Ян — Кори Сэндхаген — победа Яна единогласным решением судей
Ислам Махачев — Дэн Хукер — победа Ислама Махачева болевым приёмом в первом раунде
Александр Волков — Марчин Тыбура — победа Волкова единогласным решением судей
Ли Джинлианг — Хамзат Чимаев — победа Чимаева удушающим приёмом в первом раунде
Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир — победа Анкалаева единогласным решением судей
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