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Махачев — Уайту: пора что-то менять в дивизионе, всем уже наскучили эти старики

Махачев — Уайту: пора что-то менять в дивизионе, всем уже наскучили эти старики
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30-летний российский боец UFC Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе, накануне одержавший досрочную победу над Дэном Хукером на турнире UFC 267, выразил мнение о том, кого видит своим следующим оппонентом.

«Это мой третий бой за восемь месяцев, я много времени провёл в клетке. А когда ты часто дерёшься и много времени проводишь в клетке – это незаменимый опыт, который нигде не купишь, а можешь только заработать.

Бой Петра Яна смотрел в раздевалке. Сначала давал интервью, говорил им: «Можете отложить, я хочу бой посмотреть?». Пришлось пару интервью закончить, и потом в раздевалке смотрели. Хабиб, по-моему, смотрел бой в первом ряду, сидел с Даной Уайтом.

Я сказал Дану: «Пора менять что-то в этом дивизионе, всем уже наскучили эти старики». Он сказал, что вернётся домой и даст мне знать. Если не бой за титул, то следующим своим оппонентом вижу кого-то, кто проиграет за пояс – либо Порье, либо Оливейра», — передаёт слова Махачева с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

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