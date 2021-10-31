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Пётр Ян ответил на вопрос о звёздной болезни после завоевания временного титула UFC

Пётр Ян ответил на вопрос о звёздной болезни после завоевания временного титула UFC
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28-летний российский боец UFC Пётр Ян, накануне завоевавший временный пояс чемпиона в легчайшем дивизионе, победив на UFC 267 американца Кори Сэндхагена, выразил мнение о возможной звёздной болезни.

«Звёздная болезнь? Не-не, звёздная болезнь не началась. Просто мне один человек сказал, что меня везде должно не хватать. Меня даже на себя не хватает, тренировки и так далее. Я бы с удовольствием пообщался. Может быть, когда-то», — передаёт слова Яна с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

Напомним, поединок Ян – Сэндхаген продлился все пять раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу россиянину. Для Яна эта победа стала 16-й в 18 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Кори Сэндхаген потерпел четвёртое поражение в 18 поединках.

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