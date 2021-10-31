Пётр Ян ответил на вопрос о звёздной болезни после завоевания временного титула UFC

28-летний российский боец UFC Пётр Ян, накануне завоевавший временный пояс чемпиона в легчайшем дивизионе, победив на UFC 267 американца Кори Сэндхагена, выразил мнение о возможной звёздной болезни.
«Звёздная болезнь? Не-не, звёздная болезнь не началась. Просто мне один человек сказал, что меня везде должно не хватать. Меня даже на себя не хватает, тренировки и так далее. Я бы с удовольствием пообщался. Может быть, когда-то», — передаёт слова Яна с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.
Напомним, поединок Ян – Сэндхаген продлился все пять раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу россиянину. Для Яна эта победа стала 16-й в 18 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Кори Сэндхаген потерпел четвёртое поражение в 18 поединках.
- 31 октября 2021
-
02:26
-
02:17
-
02:07
-
02:02
-
01:58
-
01:54
-
01:48
-
01:41
-
01:38
-
01:34
-
01:24
-
01:16
-
01:00
-
00:57
-
00:54
-
00:49
-
00:28
-
00:16
-
00:07
-
00:02
-
00:02
-
00:00
- 30 октября 2021
-
23:57
-
23:56
-
23:53
-
23:51
-
23:43
-
23:27
-
23:14
-
23:07
-
22:48
-
22:41
-
22:32
-
22:25
-
22:07