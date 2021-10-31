Хамзат Чимаев рассказал о встрече с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым

27-летний шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, победивший накануне на турнире UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ) представителя Китая Ли Джинлианга, рассказал о встрече с российскими бойцами Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым.
«Ислам выиграл (смотрит в экран), выиграл? Ой, красавчик! С Исламом виделись, салам кинули друг другу. С Хабибом тоже (виделись), суета была, вес гоняли. Хорошие пацаны, хорошо работу свою делают. Как и я, в первом раунде выиграл бой, рад за них», — передаёт слова Чимаева с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.
Напомним, поединок Чимаев — Джинлианг завершился уже в первом раунде — Чимаев с первых секунд перевёл оппонента в партер, а в начале четвёртой минуты боя додушил соперника, после чего рефери остановил поединок.
За весь бой Хамзат не пропустил ни одного удара, установив уникальное достижение — за четыре боя в UFC он пропустил всего два удара, из которых лишь один был признан акцентированным. За три последних боя ни одному из оппонентов не удалось ударить Чимаева.
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