Махачев: Хабиб сказал переступить через голову. Я переступил, Хукер начал кричать: «Стоп!»

30-летний российский боец UFC Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе, накануне одержавший досрочную победу над Дэном Хукером на турнире UFC 267, подробно рассказал об эпизоде с проведением болевого приёма.

«Ожидал, что я доставлю ему проблем, как только повалю. Когда повалил, сразу почувствовал, что он либо подо мной останется весь раунд, либо я смогу завершить. Почувствовал, потому что он с корпуса не такой мощный, а там нужен корпус, физическая мощь. У него, наверное, нет такой мощи, я её не почувствовал. Сейчас все будут принижать его качества бойца, борьбу, грэпплинг, но у меня просто так получилось с ним. Все же знают, что это хороший боец и сколько он проблем доставил.

Я думаю, он сам недооценил, что я могу завершить. Я взял кимуру, и он начал уходить назад, защищаться. Хабиб мне с угла сказал: «Переступи через голову». Я только переступил, у него обе руки оказались подо мной, он начал кричать: «Стоп, стоп!» Я его слышал, но судья из-за гула в зале не слышал этот момент. Я видел фотографию, где он недоволен, что судья вовремя не остановил. Надеюсь, у него нет травмы. Если есть, то желаю ему скорейшего выздоровления», — передаёт слова Махачева с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.