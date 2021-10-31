Уайт жёстко высказался о Фёдоре Емельяненко и исключил возможность его выступления в UFC

52-летний президент промоушена UFC Дана Уайт ярко ответил на вопрос о появлении в престижном промоушене 45-летнего российского бойца Bellator Фёдора Емельяненко.
«Откажусь ли я от своих слов о том, что Фёдор переоценён из-за того, что он нокаутировал Тима Джонсона? Как эти два факта вообще связаны? Вы знаете, я видел, что он сказал пару недель назад обо мне. Он сказал, что у меня в голове лишь деньги. Во-первых, я не знаю Фёдора, а он ничего не знает обо мне. Мы виделись лишь раз. Тогда мы делали ему предложение, и о деньгах думал он.
Возможно ли, что он проведёт в UFC хотя бы один бой? Я ему уже предлагал сделку, мы делали ему предложение. Наверное, я не нравлюсь Фёдору. Так что не думаю, что это случится», — передаёт слова Уайта с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.
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