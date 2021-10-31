Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Махачев: думаю, дальше бой будет за пояс или претендентский. Готов подстраховать титульный

Махачев: думаю, дальше бой будет за пояс или претендентский. Готов подстраховать титульный
Комментарии

30-летний российский боец UFC Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе, накануне одержавший досрочную победу над Дэном Хукером на турнире UFC 267, считает, что достоин шанса на титульный или претендентский поединок.

«Думаю, что следующий мой бой будет или за пояс, или претендентский. Соглашусь ли подстраховать титульный бой? Сколько, месяц остался? Если два месяца, то ещё можно подстраховать. Я бы подстраховал, если такой шанс выпадет, почему бы и нет. Но думаю, будет тяжело со сгонкой и всем остальным. Но ради пояса я постараюсь.
Мой голод — это стремление завоевать пояс, ни в чём другом у меня нет нужды. Если мне что-то нужно, то у меня большая команда, много друзей, они мне всегда помогут.

Все, кто меня знает, подтвердят, что я на тренировках постоянно стараюсь финишировать. Редко просто удерживаю соперника на спине, мне нравится грэпплинг, заходить на болевые, активный атакующий грэпплинг», — передаёт слова Махачева с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

Новость по теме
Махачев: Хабиб сказал переступить через голову. Я переступил, Хукер начал кричать: «Стоп!»
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021