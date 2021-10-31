Махачев опубликовал пост в «Твиттере», заявив о том, что ему не требуется 5 раундов в бою

30-летний российский боец UFC Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе, накануне одержавший досрочную победу над Дэном Хукером на турнире UFC 267, опубликовал провокационный пост в «Твиттере».

«Мне не нужно 5 раундов!» — написал Махачев, обращаясь к UFC.

Напомним, поединок Махачев – Хукер завершился уже в первом раунде — Исламу удалось провести удачный тейкдаун, а в партере он сумел провести болевой приём на руку Хукера. Судья после крика Дэна остановил поединок.

Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Дэн Хукер потерпел 11-е поражение в 32 поединках.



UFC 267.

Основной кард

Ян Блахович — Гловер Тейшейра — победа Тейшейры удушающим приёмом во втором раунде

Пётр Ян — Кори Сэндхаген — победа Яна единогласным решением судей

Ислам Махачев — Дэн Хукер — победа Ислама Махачева болевым приёмом в первом раунде

Александр Волков — Марчин Тыбура — победа Волкова единогласным решением судей

Ли Джинлианг — Хамзат Чимаев — победа Чимаева удушающим приёмом в первом раунде

Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир — победа Анкалаева единогласным решением судей