UFC – в «Твиттере»: назовите дуэт лучше, чем Махачев — Нурмагомедов…

Пресс-служба UFC в «Твиттере» выразила восхищение тандемом экс-бойца промоушена и чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и его 28-летнего подопечного Ислама Махачева, накануне одержавшего досрочную победу на турнире UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ) над американцем Дэном Хукером.

«Назовите дуэт лучше, чем Махачев — Нурмагомедов…» — гласит пост UFC в «Твиттере».

Напомним, поединок Махачев – Хукер завершился уже в первом раунде — Исламу удалось провести удачный тейкдаун, а в партере он сумел провести болевой приём на руку Хукера. Судья после крика Дэна остановил поединок.

Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Дэн Хукер потерпел 11-е поражение в 32 поединках.