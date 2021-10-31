UFC – в «Твиттере»: назовите дуэт лучше, чем Махачев — Нурмагомедов…
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Пресс-служба UFC в «Твиттере» выразила восхищение тандемом экс-бойца промоушена и чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и его 28-летнего подопечного Ислама Махачева, накануне одержавшего досрочную победу на турнире UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ) над американцем Дэном Хукером.
«Назовите дуэт лучше, чем Махачев — Нурмагомедов…» — гласит пост UFC в «Твиттере».
Напомним, поединок Махачев – Хукер завершился уже в первом раунде — Исламу удалось провести удачный тейкдаун, а в партере он сумел провести болевой приём на руку Хукера. Судья после крика Дэна остановил поединок.
Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Дэн Хукер потерпел 11-е поражение в 32 поединках.
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