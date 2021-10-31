Чимаев: в интернете много пишут про дагестанцев плохое. Не знаю, что у них в голове

27-летний шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, победивший накануне на турнире UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ) представителя Китая Ли Джинлианга, выразил мнение о публичном рукопожатии с экс-бойцом из России Хабибом Нурмагомедовым.
«Конечно, пожму ему руку. Мы мусульмане, мой брат дагестанец, у меня очень много братьев дагестанцев, я их люблю. Знаешь, в интернете много пишут и болтают про нас плохое. Я не знаю, что у них в голове.
Мы мусульмане и даже необязательно быть мусульманином. Мы хорошие люди, он заработал для своей семьи хорошую жизнь, и я уважаю это. Люблю всех пацанов, которые делают своё дело хорошо.
Не страдают такой фигней, знаешь, болтают на улице, семечки грызут и ведут себя недостойно. Достойные пацаны, как Ислам, выигрывают свой бой. Мама его, как и моя мама будет гордиться, и я знаю, что моя мама молилась за меня. Также и его мама молится за него. И я счастлив. Я клянусь Аллахом, я рад, что у них получается. И я рад за себя тоже», — передаёт слова Чимаева с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.
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