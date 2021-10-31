Хукер после поражения Махачеву опубликовал мем, где герой вытирает слёзы банкнотами

31-летний новозеландский боец смешанных единоборств Дэн Хукер, выступающий в лёгком весе UFC, отреагировал на досрочное поражение представителю России Исламу Махачеву в поединке на турнире UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ), опубликовав популярный мем из фильма «Добро пожаловать в Зомбилэнд», в котором актёр Вуди Харрельсон вытирает слёзы банкнотами.

Публикация доступна в «твиттере» Дэна Хукера.

Напомним, поединок Махачев – Хукер завершился уже в первом раунде — Исламу удалось провести удачный тейкдаун, а в партере он сумел провести болевой приём на руку Хукера. Судья после крика Дэна остановил поединок.

Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Дэн Хукер потерпел 11-е поражение в 32 поединках.