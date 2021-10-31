Российский боксёр Бутаев завоевал титул чемпиона мира по версии WBA
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Российский боксёр Раджаб Бутаев завоевал титул регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации WBA, победив техническим нокаутом в девятом раунде американца Джеймела Джеймса в поединке, который прошёл 30 октября в Лас-Вегасе, США.
Бутаев перехватил инициативу в поединке, начиная с четвёртого раунда, и в девятом раунде рефери после очередной успешной атаки российского боксёра принял решение остановить поединок и зафиксировать победу Бутаева техническим нокаутом.
Теперь на счету 27-летнего россиянина 14 побед в 15 поединках.
У 33-летнего Джеймса 27 побед (12 нокаутом) и два поражения. В прошлом бою он стал обладателем временного пояса чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).
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