Российский боксёр Бутаев завоевал титул чемпиона мира по версии WBA

Российский боксёр Раджаб Бутаев завоевал титул регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации WBA, победив техническим нокаутом в девятом раунде американца Джеймела Джеймса в поединке, который прошёл 30 октября в Лас-Вегасе, США.

Бутаев перехватил инициативу в поединке, начиная с четвёртого раунда, и в девятом раунде рефери после очередной успешной атаки российского боксёра принял решение остановить поединок и зафиксировать победу Бутаева техническим нокаутом.

Теперь на счету 27-летнего россиянина 14 побед в 15 поединках.

У 33-летнего Джеймса 27 побед (12 нокаутом) и два поражения. В прошлом бою он стал обладателем временного пояса чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).