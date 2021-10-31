«Главное, чтобы нигде не растоптали». Махачев ответил на вопрос о Хасбике

Российский боец ММА Ислам Махачев дал комментарий по поводу блогера Хасбика, который присутствовал вчера на его поединке. Напомним, 30-летний спортсмен вчера победил новозеландца Дэна Хукера на турнире UFC 167. Напомним, поединок завершился уже в первом раунде — Исламу удалось провести удачный тейкдаун, а в партере он сумел провести болевой приём на руку Хукера. Судья после крика Дэна остановил поединок.

«Хасбик поживает нормально, получил хорошие эмоции. В первый раз на таком большом турнире, столько людей. Главное, чтобы его нигде не растоптали», — передаёт слова Махачева с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Дэн Хукер потерпел 11-е поражение в 32 поединках.