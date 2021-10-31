«Человек с железной головой». Тренер Волкова высказался о Тыбуре

Тарас Кияшко, тренер российского тяжеловеса Александра Волкова, высказался по поводу поляка Марчина Тыбуры, с которым его подопечный дрался на турнире UFC 267. Бой завершился победой российского бойца решением судей.
«Не ожидали, что Тыбура будет таким крепким. Проходило очень много ударов, он человек с железной головой. Хотелось бы его нокаутировать, но ждали, что он будет стойким. Главное — победа. По сравнению с подготовкой к Сирилю Гану особо изменений не было. Сейчас были сложности в подготовке, но раскрывать их не буду. Победой довольны, нужно было по-любому побеждать. Далее немного отдохнём и будем готовиться дальше. Мы остаёмся в чемпионской гонке — проигрыш Гану ни на что не повлиял. Ждём новых вызовов», — приводит слова Кияшко «Матч ТВ».
- 31 октября 2021
-
11:36
-
11:28
-
10:26
-
09:31
-
09:17
-
08:16
-
07:31
-
06:53
-
04:21
-
04:02
-
03:54
-
03:37
-
03:32
-
03:12
-
02:26
-
02:17
-
02:07
-
02:02
-
01:58
-
01:54
-
01:48
-
01:41
-
01:38
-
01:34
-
01:24
-
01:16
-
01:00
-
00:57
-
00:54
-
00:49
-
00:28
-
00:16
-
00:07
-
00:02
-
00:02