«Человек с железной головой». Тренер Волкова высказался о Тыбуре

Тарас Кияшко, тренер российского тяжеловеса Александра Волкова, высказался по поводу поляка Марчина Тыбуры, с которым его подопечный дрался на турнире UFC 267. Бой завершился победой российского бойца решением судей.

«Не ожидали, что Тыбура будет таким крепким. Проходило очень много ударов, он человек с железной головой. Хотелось бы его нокаутировать, но ждали, что он будет стойким. Главное — победа. По сравнению с подготовкой к Сирилю Гану особо изменений не было. Сейчас были сложности в подготовке, но раскрывать их не буду. Победой довольны, нужно было по-любому побеждать. Далее немного отдохнём и будем готовиться дальше. Мы остаёмся в чемпионской гонке — проигрыш Гану ни на что не повлиял. Ждём новых вызовов», — приводит слова Кияшко «Матч ТВ».