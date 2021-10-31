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Пётр Ян поблагодарил Алтушкина и команду «Архангел Михаил» за поддержку на турнире UFC

Пётр Ян поблагодарил Алтушкина и команду «Архангел Михаил» за поддержку на турнире UFC
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Российский боец Пётр Ян поблагодарил команду «Архангел Михаил» и главу «Русской медной компании» Игоря Алтушкина за поддержку на турнире UFC 267. Россиянин бился за временный пояс чемпиона UFC в легчайшем весе с американцем Кори Сэндхагеном и одержал победу решением судей.

«Огромное спасибо команде «Архангел Михаил» и Игорю Алексеевичу Алтушкину за то, что организовали для меня такую поддержку. Огромное спасибо. Я ценю это», — сказал Ян после боя.

Напомним, поединок Ян – Сэндхаген продлился все пять раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу россиянину. Для Яна эта победа стала 16-й в 18 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Кори Сэндхаген потерпел четвёртое поражение в 18 поединках.

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