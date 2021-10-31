Александр Шлеменко считает, что следующим соперником Пётра Яна станет Диллашоу
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37-летний российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко дал комментарий по поводу прошедшего в Абу-Даби турнира UFC 267.
«Наши бойцы — одни из сильнейших. Они в очередной раз это показали. Что касается боя Ян — Сэндхаген, то сначала Кори доставлял проблемы. Это и хорошо, что пришлось понервничать. Победа значимее и интереснее. Досталась не просто так. Думаю, в ближайшее время бой Ян — Стерлинг не состоится. Более реально противостояние с Диллашоу.
Подсказки Хабиба у клетки обеспечили победу Махачеву? Ислам делал приёмы, у него чуть не пошло. Хабиб подсказал, что надо перекрыть голову. Схема работает, это нормальная практика», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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