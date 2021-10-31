Вартанян — о бое Махачева: Хукеру можно было и с закрытыми глазами руку отломать

Российский боец MMA Эдуард Вартанян высказался по поводу боя российского бойца Ислама Махачева на турнире UFC 167 с американцем Дэном Хукером. Напомним, поединок завершился уже в первом раунде — Исламу удалось провести удачный тейкдаун, а в партере он сумел провести болевой приём на руку Хукера. Судья после крика Дэна остановил поединок.

«Думаю, в бою Махачева подсказки Хабиба у клетки абсолютно не имели значения. Потому что там всё очевидно было. Дэн Хукер вообще не борется — от слова никак. Там можно было с закрытыми глазами без подсказок руку отломать.



Махачеву логично было бы подраться за титул: у него очень хорошая победная серия. Что мешает?» — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Дэн Хукер потерпел 11-е поражение в 32 поединках.