Вартанян — о UFC 267: российские бойцы другого уровня, результаты говорят сами за себя

Российский боец MMA Эдуард Вартанян высказался по поводу турнира UFC 267.
«Хорошие поединки: зрелищные, красочные. Как раз таки исключительно для российской аудитории. Конечно, наши бойцы другого уровня, они же победили. Соответственно, результаты говорят сами за себя.
Я бы не сказал, что в начале боя Ян — Сэндхаген пришлось нервничать. Что касается возможного боя со Стерлингом, то тут больше будет зависеть от UFC. Они могут сделать бой Диллашоу — Ян, как вариант. Стерлинг уже роли не играет. Или он соберётся с духом, либо же его просто лишат пояса. Тут очевидно всё», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.
Основной кард
Ян Блахович — Гловер Тейшейра — победа Тейшейры удушающим приёмом во втором раунде
Пётр Ян — Кори Сэндхаген — победа Яна единогласным решением судей
Ислам Махачев — Дэн Хукер — победа Ислама Махачева болевым приёмом в первом раунде
Александр Волков — Марчин Тыбура — победа Волкова единогласным решением судей
Ли Джинлианг — Хамзат Чимаев — победа Чимаева удушающим приёмом в первом раунде
Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир — победа Анкалаева единогласным решением судей
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