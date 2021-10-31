Жена избитого по вине российского судьи бойца UFC опубликовала эмоциональный пост

Жена избитого на турнире UFC 267 бойца Бенуа Сен-Дени поддержала своего супруга после поражения. Напомним, бой обслуживал российский судья Вячеслав Киселёв, который допустил множество ошибок и был отстранён прямо во время турнира. Во втором раунде Элизеу Дос Сантос добивал Сен-Дени, но рефери не стал останавливать поединок.

«Мы побеждаем вместе, мы проигрываем вместе!



Но кто сегодня осмелится говорить о поражении?

Мой муж — невероятный боец, какое доказательство таланта, мужества и самоотверженности сегодня!!! Он заставляет меня так гордиться им, у меня нет слов. Мадам Сен-Дени», — написала в «Инстаграме» жена бойца.

Напомним, работу Киселёва раскритиковал и экс-боец UFC Даниэль Кормье: «Честно говоря, это худшая работа рефери, которую я видел в своей жизни. Тяжёлая работа, но это невозможно. Заставляет уважать таких судей, как Джейсон Херцог, Херб Дин и Джон Маккарти. Мне было ненавистно смотреть на этот бой. Надеюсь, что Бенуа прямо сейчас отправился в больницу».