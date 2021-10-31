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Махачев — о победе над Хукером: когда Хабиб в углу, это немного читерство

Махачев — о победе над Хукером: когда Хабиб в углу, это немного читерство
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Российский боец UFC Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе, высоко оценил помощь Хабиба Нурмагомедова в выигранном поединке с Дэном Хукером. Напомним, Махачев в первом раунде поймал соперника на болевой приём, следуя подсказкам, которые давал Хабиб из тренерского угла.

«Когда Хабиб в углу, это немного читерство», — написал Махачев в своём «инстаграме».

Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Дэн Хукер потерпел 11-е поражение в 32 поединках.

Напомним, изначально Махачев должен был подраться с Рафаэлем Дос Аньосом, но тот снялся с поединка из-за травмы. До выигранного боя с Хукером Махачев занимал пятое место в рейтинге лёгкого дивизиона UFC.

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