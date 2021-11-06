Онлайн-трансляция боя Сауль Альварес — Калеб Плант
Поделиться
В ночь на 7 ноября в Лас-Вегасе состоится боксёрский поединок между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC Саулем Альваресом и чемпионом IBF Калебом Плантом. В случае победы Альварес станет абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.
Бой в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Начало трансляции — в 04:00 мск 7 ноября. Также боксёрский вечер можно посмотреть с помощью сервиса DAZN.
Свой последний бой Альварес провёл 9 мая 2021 года. Сауль взял верх над Билли Джо Сондерсом и стал чемпионом WBO в суперсреднем весе. Альварес одержал победу техническим нокаутом, британский боксёр не вышел на девятый раунд.
Плант последний раз дрался в январе 2021 года, одолев Калеба Труэкса единогласным решением судей.
Комментарии
- 6 ноября 2021
-
20:00
-
19:44
-
19:00
-
18:54
-
17:40
-
16:54
-
14:57
-
14:49
-
14:29
-
13:57
-
12:52
-
12:39
-
11:46
-
10:52
-
10:03
-
09:26
-
09:14
-
06:38
-
06:09
-
03:29
-
02:39
-
02:21
-
01:51
-
00:55
-
00:32
- 5 ноября 2021
-
23:07
-
22:40
-
22:20
-
21:51
-
20:28
-
19:19
-
18:05
-
17:12
-
16:27
-
15:24
Партнерский контент