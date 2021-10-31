«На мамочку похожи». Александр Емельяненко опубликовал старое семейное фото с братом

Знаменитый боец ММА Александр Емельяненко опубликовал старое семейное фото с братом Фёдором Емельяненко. На фотографии — вся большая семья Емельяненко.
«Моя семья», — написал Александр Емельяненко. Самый популярный комментарий к публикации оставила легендарная женщина-боксёр Наталья Рагозина: «На мамочку похожи».
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.
В последнем бою Александр победил блогера Артёма Тарасова единогласным решением судей. В общей сложности на счету Емельяненко-младшего 29 побед, восемь поражений и одна ничья. Фёдор неделю назад нокаутировал Тимоти Джонсона. Всего в смешанных единоборствах Последний Император провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз проиграл, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.
- 31 октября 2021
-
22:19
-
21:18
-
21:11
-
20:04
-
19:27
-
18:14
-
18:09
-
17:15
-
16:12
-
15:33
-
13:57
-
13:27
-
12:31
-
11:36
-
11:28
-
10:26
-
09:31
-
09:17
-
08:16
-
07:31
-
06:53
-
04:21
-
04:02
-
03:54
-
03:37
-
03:32
-
03:12
-
02:26
-
02:17
-
02:07
-
02:02
-
01:58
-
01:54
-
01:48
-
01:41