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«На мамочку похожи». Александр Емельяненко опубликовал старое семейное фото с братом

«На мамочку похожи». Александр Емельяненко опубликовал старое семейное фото с братом
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Знаменитый боец ММА Александр Емельяненко опубликовал старое семейное фото с братом Фёдором Емельяненко. На фотографии — вся большая семья Емельяненко.

«Моя семья», — написал Александр Емельяненко. Самый популярный комментарий к публикации оставила легендарная женщина-боксёр Наталья Рагозина: «На мамочку похожи».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.

В последнем бою Александр победил блогера Артёма Тарасова единогласным решением судей. В общей сложности на счету Емельяненко-младшего 29 побед, восемь поражений и одна ничья. Фёдор неделю назад нокаутировал Тимоти Джонсона. Всего в смешанных единоборствах Последний Император провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз проиграл, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

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