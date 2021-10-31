Прямой эфир боя Сауль Альварес — Калеб Плант начнётся 7 ноября примерно в 06:00 мск

В ночь на 7 ноября в Лас-Вегасе пройдёт боксёрский бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC Саулем Альваресом и чемпионом IBF Калебом Плантом. В случае победы Альварес станет абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.
Бой в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Также боксёрский вечер можно посмотреть с помощью сервиса DAZN. Начало трансляции боксёрского вечера — в 04:00 мск 7 ноября. Прямой эфир главного боя Альварес — Плант начнётся не ранее 06:00 мск.
Свой последний бой Альварес провёл 9 мая 2021 года. Сауль взял верх над Билли Джо Сондерсом и стал чемпионом WBO в суперсреднем весе. Альварес одержал победу техническим нокаутом, британский боксёр не вышел на девятый раунд.
Плант последний раз дрался в январе 2021 года, одолев Калеба Труэкса единогласным решением судей.
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