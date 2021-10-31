Раджаб Бутаев прокомментировал завоевание чемпионского пояса WBA

Российский боксёр Раджаб Бутаев прокомментировал завоевание титула регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации WBA. Бутаев победил техническим нокаутом в девятом раунде американца Джеймела Джеймса.
«Это очень важно для меня, большой шаг. Я всегда мечтал стать чемпионом мира и очень счастлив сейчас. Мне кажется, судья вовремя остановил наш бой, иначе у соперника могли быть проблемы со здоровьем. Всё могло закончиться намного хуже», — цитирует Бутаева BoxingScene.
Бутаев перехватил инициативу в поединке, начиная с четвёртого раунда, и в девятом раунде рефери после очередной успешной атаки российского боксёра принял решение остановить поединок и зафиксировать победу Бутаева техническим нокаутом. Теперь на счету 27-летнего россиянина 14 побед в 15 боях.
- 31 октября 2021
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