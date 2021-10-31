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Рамзан Кадыров отдельно поощрит Анкалаева и Дураева за победы на UFC 267

Рамзан Кадыров отдельно поощрит Анкалаева и Дураева за победы на UFC 267
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Глава Чеченской Республики Разман Кадыров пообещал отдельно поощрить Магомеда Анкалаева и Альберта Дураева за победы на UFC 267. Напомним, Анкалаев судейским решением одолел Волкана Оздемира, Дураев победил Романа Копылова.

«Дорогие друзья! Мне особенно понравились выступления бойцов РСК «Ахмат» Магомеда Анкалаева и Альберта Дураева на прошедшем в Абу-Даби бойцовском турнире UFC-267. Ребята показали прекрасную технику и наглядно продемонстрировали свои бойцовские таланты.

Их выступления в очередной раз доказали, что РСК «Ахмат» готовит самых лучших бойцов, которые готовы размазать сильнейших представителей смешанных единоборств. При этом, я уверен, что наши бойцы использовали лишь часть своих навыков. Они являются очень талантливыми и перспективными спортсменами, которые имеют все шансы попасть в топ лучших.

Наряду с хорошими спортивными талантами Магомед Анкалаев и Альберт Дураев отличаются высокими моральными качествами. Оба бойца постоянно работают над своим физическим и духовным совершенствованием. Поэтому я принял решение отдельно поощрить ребят за достойный результат на турнире UFC 267. Уверен, это послужит для них дополнительным стимулом в дальнейшей спортивной карьере», — написал Кадыров в «Инстаграме».

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